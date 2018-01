Haber: Esra Öztürk

Türkiye Basketbol 2.ligi B grubun 12.haftasında Boluspor Bolu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor84-61 kazandı. Bu galibiyetin ardından puanını 21’e çıkaran Boluspor Bolu Belediyespor takımı 3.sıradaki yerinin korudu. İzmir BŞB ise 12 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor Bolu Belediyespor ligin 13.haftasında Final Spora konuk olurken, İzmir BŞB ise Mersin BŞB takımını konuk edecek.

Boluspor maça Burak Can Dilmaç, Arif Erdem Kocamış, Oğulcan Metehan Deniz, Can Nurkan ve Hakan Şanlı ilk beşi ile başlarken, İzmir Büyükşehir Belediye ise Orhun Güngören, Cem Bozok, Yiğit Emre Mirza, Ateş Özkaraduman ve Tamer Gürpınar ilk beşi ile başladı. karşılaşmada setlere göre önemli anlar ise şu şekilde yansıdı.Maçın ilk sayısını Can Nurkan’ın 3’lüğü ile Boluspor Bolu Belediyespor kaydetti. İlk periyodun başlarında Boluspor, rakibi karşısında 5-3 öne geçti. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Boluspor 8-0’lık seri yakalayarak skoru 15-3’e getirdi. Pota beyi ilk yarıda rakibine sadece 7 sayı şansı tanıdı. İlk periyodda İzmir BŞB’ye çok fazla sayı şansı vermeyen Boluspor Bolu Belediyespor ilk periyodu 25-7 önde tamamladı. Pota peyi, ikinci periyodun ilk 3 dakikalarında bulduğu sayılarla durumu 35-9’a getirdi. İkinci periyodun son saniyesinde Burak Can Yılmaz, orta sahadanharika bir sayı kaydetti. Boluspor ilk yarıyı 48-23 önde tamamladı. Üçüncü periyodun ilk 3 dakikalarında pota beyi 5 sayı kaydederken, rakip İzmir BŞB 7 sayı kaydetti ve durum 53-30’a geldi. Periyodun 6.dakikasına kadar oyunun temposu düşse de Boluspor 55-34’lük üstünlüğünü korumayı başardı. Pota beyi, 11 sayı kaydettiği üçüncü periyodu 59-41 önde tamamladı. Son periyoda Boluspor etkili hücumlarla başladı. Dördüncü periyodun ilk 3 dakikasında bulduğu sayılarla Boluspor Bolu Belediyespor durumu 71-48’e getirdi. Rakip İzmir karşısında üstünlüğünü koruyan Boluspor bir ara farkı 27 sayıya çıkararak skoru 77-50 yaptı. Maçın son dakikalarında etkili oyununu bırakmayan Boluspor mücadeleyi 84-61 kazandı. Karşılaşmada Boluspor adına Burak Can Dilmaç 18 sayı 7 ribaunt ile takımının ve sahanın en skoreloldu , Arif Erhan Kocamış 13 sayı, Gökhan Talu Yağan 10 sayı, Faik Can Nurkan 11 sayı 8 ribaunt ve 6 asist ile oynadı Oğulcan Metahan Deniz ise 12 sayı 12 ribaunt ile DoubleDouble yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye takımında ise Cem Bozok 13 sayı ile takımının en skorel ismi oldu.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Batuhan Kümükoğlu, AdemDeliavcı, Yasin Gülap

Boluspor Bolu Belediyespor: Burak Can Dilmaç, Hakan Şanlı, Erhan Kocamış, Can Nurkan, Oğulcan Metehan Deniz, Gökhan Talu Yağan, Serhat Doğanay, Efe Ayberk Kayalar, Samed Demirok, Berkay Burak Aygün, Ayberk Güleryüz

İzmir BŞB: Cem Bozok, Yiğit Mirza, Tamer Gürpınar, Orhun Güngören, Ateş Özkaraduman, Erhan Taşlı, Burak Atasever, Hasan Özaytabak, Necabettin Sivri, Sinan Mete Taygan, Feyyaz İrdel, Batuhan Yeşilturna

1.Periyot: 25-7, 2.Periyot: 48-23, 3. Periyot: 59-4, 4. Periyot: 84 - 61