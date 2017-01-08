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08 Ocak 2017 Pazar
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    • Pota Beyine yılbaşı piyangosu

    Spor Toto Basketbol Erkekler 2. Liginde Mücadele eden Bolu Belediyesi Basketbol takımı sahasında Maliye Piyangoyu ağırladı. Karaçayır Kapalı salonunda oynanan zorlu karşılaşmayı Pota Beyi 72-67 kazandı.

    08 Ocak 2017 Pazar 12:03
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    Pota Beyine yılbaşı piyangosu

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Spor Toto Basketbol Erkekler 2. Liginde Mücadele eden Bolu Belediyesi Basketbol takımı sahasında Maliye Piyangoyu ağırladı. Karaçayır Kapalı salonunda oynanan zorlu karşılaşmayı Pota Beyi 72-67 kazandı.

    Bolu Belediyesi Basketbol takımı ilk beşi: *** Volkan İncekara, *** Soner Şahin, *** Hakan Eryüz, *** Barış Yalman, ** Erhan Kocamış

    Maliye Piyango takımı ilk beşi: *** Mustafa Erdoğan, ** Oğulcan Sevim, ** Yiğit Bektaş, *** Ali Tuner, Aral Başar

    Spor Toto Basketbol Erkekler 2. Liginde Mücadele eden Bolu Belediyesi Basketbol takımı sahasında Maliye Piyangoyu ağırladı. Karaçayır Kapalı salonunda oynanan zorlu karşılaşmayı Pota Beyi 72-67 kazandı. Maçın ilk periyodun başlarında 4-2 geride olan Bolu Basketbol takımı bir ara skoru 20-17 ye geçirmeyi başardı. Baskılarından sonuç bulan Bolu Basketbol takımı ilk periyodu 20-17 önde bitirdiler. İkinci periyodunda toparlanan Maliye Piyango takımı maçta 23-24 öne geçti. Geride olan Bolu Basketbol takımı farkın açılmasına daha fazla izin vermeyerek durumu 34-29 yaparak tekrar öne geçtiler. İkinci periyotta ki etkili oyunuyla Bolu Belediyesi ikinci periyot sonunda durumu 38-35 yaparak İlk yarıyı önde tamamladılar. Oyundan düşmek istemeyen Maliye Piyango takımı üçüncü periyotta durumu 40-40 a getirerek beraberliği yakaladılar. Üçüncü periyotta bir ara iyi oyunuyla farkı altı sayıya çıkaran bolu beyi  maçta durumu 46-40 yaptı. Etkili oyunu devam eden Bolu beyi üçüncü periyodun sonuna 51-49 önde girdi. Son periyotta maçtan kopmak istemeyen Maliye Piyango takımı geriden gelerek durumu 54-56 yaparak öne geçtiler. Ev sahibi ve taraftar avantajını iyi kullanan Bolu Belediye Basketbol takımı maçtan 42-67 galip ayrıldılar. Maçın en skorer isimleri 17 sayı ile Maliye piyangodan Mustafa Erdoğan ile 15 sayı ile Bolu Belediye Basketbol takımından Hakan Eryüz oldu. Bolu Belediye takımında Hakan Eryüz 15 sayı, Enis Bayrak 14 sayı ve  Barış Yalman 12 sayı ille takımlarının en skorer isimleri oldular. Maliye Piyangoda ise Mustafa Erdoğan 17, Ali Tuner 14 sayı ve Oğulcan Sevim 10 sayı kaydederek takımlarının en skorer isimleri olmalarına rağmen mağlubiyete engel olamadılar., Bolu Belediyenin yeni transferi Enes Bayrak takımın formasıyla çıktığı ilk resmi maçta oynadığı oyunla ve attığı 14 sayı ile büyük beğeni topladı. Yeni transfer Enes Bayrak takıma çok iyi uyum sağladığını bu maçta herkese göstermiş oldu.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, Basketbol, Erkekler, 2.

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