Potada Artı Farkı

Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Bölge Şampiyonasında A grubunda yer alan U16 Erkek Basketbol takımımız ilk maçından galibiyet ile ayrıldı. Sporcularımızı ve rakip takımımızı tebrik ederiz.

Kızlar Son Anda Elendi

İlimizi Türkiye 14 Yaş Kız Basketbol Bölge Şampiyonası’nda temsil eden Artı Akademi grup 3.sü olarak eleme maçı oynamaya hak kazandı. Artı Akademi 14 Yaş Kız Basketbol Takımı Zonguldak’ta düzenlenen Bölge Şampiyonası’nda Grup 3.sü olup eleme maçı oynamaya hak kazandı. Temsilcimiz Ankara ekibi ile çapraz eşleşmede karşı karşıya gelirken kaybedince elendi.