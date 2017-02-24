Haber: Erdal TANRIVERDİ

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı zorlu maçlardan birine çıkıyor. Ligi iyi bir sırada tamamlayarak bir üst lige çıkmayı amaçlayan pota beyi bu hafta hemen üstünde yer alan Karadeniz ekibi Artvin Belediyespor'u konuk edecek. 17 Temmuz Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak. Bolu Beyi geçen hafta deplasmanda Genç Karşıyakalılar takımını 90-60 yenmişti. Zorlu karşılaşma öncesi Pota Beyi 27 puanla 4. sırada yer alırken Artvin Belediyespor takımı ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor.