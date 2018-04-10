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10 Nisan 2018 Salı
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    Türkiye Basketbol Federasyonu ( TBF), 2. Liginde mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor son 16’da Rota Koleji ile karşılaşacak.

    10 Nisan 2018 Salı 15:53
    Bu haber 57 kez okundu
    Potada rakip belli
    Haber: Semih Baykal

    TBF 2. Ligi B Grubunu 4.sırada tamamlayan Boluspor Bolu Belediyespor basketbol takımı son 16 turunda Rota Koleji ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turunun ilk maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat13.00'da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Rakip Rota Koleji A grubunu 39 puanla 5.sırada tamamladı. Rota takımı A Grubunda çıktığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. Ligi ilk dörtte tamamlayan Bolu Belediyesi son 16 turunda ev sahibi avantajına sahip. İlk iki maçın sonunda durumun 1-1 olması halinde son maç Bolu’da oynanacak. TBF 2. Lig son 16 turu ilk iki maçları şu şekilde;

    13 Nisan Cuma

    15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Serra Sünger İnegöl Belediyespor

    15.00: İzmir (Bornova Atatürk Spor Salonu) Bornova Belediyesi – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor

    17.30: Artvin ( Artvin Merkez Spor Salonu) Artvin Belediye – Mersin BŞB

    14 Nisan Cumartesi

    13.00: Bolu ( Karaçayır Spor Salonu) Boluspor Bolu Belediyespor –  Rota Koleji

    17.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Haliliye Belediye

    17.30: İstanbul ( Dr. Özge Sezerman Spor Salonu) FMV Işıkspor – Gemlik Basketbol

    18.00: Aydın ( Atatürk Spor Salonu) Efe Spor – Final Spor

    15 Nisan Pazar

    17.00: Muğla ( Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji

    16 Nisan Pazartesi

    14.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Bornova Belediyesi

    16.00: Bursa ( Yeniceköy Spor Salonu) Serra Sünger İnegöl Belediyespor – Manisa Büyükşehir Belediye Spor

    18.00: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB – Artvin Belediye

    17 Nisan Salı

    13.00: İzmir ( Halkapınar Spor Salonu) Rota Koleji – Boluspor Bolu Belediyespor

    14.00: Şanlıurfa ( 11 Nisan Spor Salonu) Haliliye Belediye - Edirne BLD. Edirnespor

    14.30: Bursa ( Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Efe Spor

    18.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol – FMV Işıkspor

    18 Nisan Çarşamba

    19.00: Delizli ( Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu) erkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji – Fethiye Belediye

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu, (, TBF)

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