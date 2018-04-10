TBF 2. Ligi B Grubunu 4.sırada tamamlayan Boluspor Bolu Belediyespor basketbol takımı son 16 turunda Rota Koleji ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turunun ilk maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat13.00'da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Rakip Rota Koleji A grubunu 39 puanla 5.sırada tamamladı. Rota takımı A Grubunda çıktığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. Ligi ilk dörtte tamamlayan Bolu Belediyesi son 16 turunda ev sahibi avantajına sahip. İlk iki maçın sonunda durumun 1-1 olması halinde son maç Bolu’da oynanacak. TBF 2. Lig son 16 turu ilk iki maçları şu şekilde;
13 Nisan Cuma
15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Serra Sünger İnegöl Belediyespor
15.00: İzmir (Bornova Atatürk Spor Salonu) Bornova Belediyesi – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor
17.30: Artvin ( Artvin Merkez Spor Salonu) Artvin Belediye – Mersin BŞB
14 Nisan Cumartesi
13.00: Bolu ( Karaçayır Spor Salonu) Boluspor Bolu Belediyespor – Rota Koleji
17.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Haliliye Belediye
17.30: İstanbul ( Dr. Özge Sezerman Spor Salonu) FMV Işıkspor – Gemlik Basketbol
18.00: Aydın ( Atatürk Spor Salonu) Efe Spor – Final Spor
15 Nisan Pazar
17.00: Muğla ( Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji
16 Nisan Pazartesi
14.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Bornova Belediyesi
16.00: Bursa ( Yeniceköy Spor Salonu) Serra Sünger İnegöl Belediyespor – Manisa Büyükşehir Belediye Spor
18.00: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB – Artvin Belediye
17 Nisan Salı
13.00: İzmir ( Halkapınar Spor Salonu) Rota Koleji – Boluspor Bolu Belediyespor
14.00: Şanlıurfa ( 11 Nisan Spor Salonu) Haliliye Belediye - Edirne BLD. Edirnespor
14.30: Bursa ( Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Efe Spor
18.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol – FMV Işıkspor
18 Nisan Çarşamba
19.00: Delizli ( Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu) erkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji – Fethiye Belediye
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