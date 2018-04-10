Haber: Semih Baykal

TBF 2. Ligi B Grubunu 4.sırada tamamlayan Boluspor Bolu Belediyespor basketbol takımı son 16 turunda Rota Koleji ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turunun ilk maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat13.00'da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Rakip Rota Koleji A grubunu 39 puanla 5.sırada tamamladı. Rota takımı A Grubunda çıktığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. Ligi ilk dörtte tamamlayan Bolu Belediyesi son 16 turunda ev sahibi avantajına sahip. İlk iki maçın sonunda durumun 1-1 olması halinde son maç Bolu’da oynanacak. TBF 2. Lig son 16 turu ilk iki maçları şu şekilde;

13 Nisan Cuma

15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Serra Sünger İnegöl Belediyespor

15.00: İzmir (Bornova Atatürk Spor Salonu) Bornova Belediyesi – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor

17.30: Artvin ( Artvin Merkez Spor Salonu) Artvin Belediye – Mersin BŞB

14 Nisan Cumartesi

13.00: Bolu ( Karaçayır Spor Salonu) Boluspor Bolu Belediyespor – Rota Koleji

17.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Haliliye Belediye

17.30: İstanbul ( Dr. Özge Sezerman Spor Salonu) FMV Işıkspor – Gemlik Basketbol

18.00: Aydın ( Atatürk Spor Salonu) Efe Spor – Final Spor

15 Nisan Pazar

17.00: Muğla ( Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji

16 Nisan Pazartesi

14.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Bornova Belediyesi

16.00: Bursa ( Yeniceköy Spor Salonu) Serra Sünger İnegöl Belediyespor – Manisa Büyükşehir Belediye Spor

18.00: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB – Artvin Belediye

17 Nisan Salı

13.00: İzmir ( Halkapınar Spor Salonu) Rota Koleji – Boluspor Bolu Belediyespor

14.00: Şanlıurfa ( 11 Nisan Spor Salonu) Haliliye Belediye - Edirne BLD. Edirnespor

14.30: Bursa ( Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Efe Spor

18.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol – FMV Işıkspor

18 Nisan Çarşamba

19.00: Delizli ( Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu) erkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji – Fethiye Belediye