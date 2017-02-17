Haber: Erdal TANRIVERDİ

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı zorlu maçlardan birine çıkıyor. Ligi iyi bir sırada tamamlayarak bir üst lige çıkmayı amaçlayan pota beyi bu hafta İzmir ekibi Tolkar Genç Karşıyakalılar'a konuk olacak. Çiğli Selçuk Yaşar Spor Salonunda saat 18.00'de oynanacak. Bolu Beyi geçen hafta evinde İnegöl Belediyespor takımını 74-66 yenmişti. Zorlu karşılaşma öncesi Pota Beyi 25 puanla 4. sırada yer alırken Tolkar Genç Karşıyakalılar takımı ise 21 puanla 7. sırada yer alıyor.