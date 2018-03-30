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30 Mart 2018 Cuma
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    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Liginde mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı 21.Haftada Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk edecek.

    30 Mart 2018 Cuma 12:32
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    Potada rakip lider

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Belediyespor Boluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 21.haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk edecek. Mücadele 31 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 20 haftada 14 galibiyet 6 mağlubiyet elde etti. Topladığı 34 puanla 3.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda UPS Spor’a konuk oldu. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanan mücadeleyi UPS 76-68 kazandı. Rakip Manisa Büyükşehir Belediye Spor ise geri kalan haftalarda 17 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Manisa Büyükşehir Belediye takımı 37 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Manisa takımı ligin 20. haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımını konuk etti. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadeleyiManisa Büyükşehir Belediye Spor 79 – 59 kazandı.

    31 Mart Cumartesi

    13.0 Bolu (Karaçayır Spor Salonu) Boluspor Bolu Belediyespor    -Manisa Büyükşehir Belediye Spor  

    15.00 Erzurum (Erzurum Kapalı Spor Salonu) Erzurum BŞB Gençlik - Gemlik Basketbol

    16.30 İstanbul (Caferağa Spor Salonu) Tenis Eskrim Dağcılık - MamakBld. Yeni Mamak Spor  

    1 Nisan Pazar

    16.30 Mersin (Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB - UPS Spor

    17.00   Muğla (Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye - EdirneBld. Edirnespor

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu, (TBF), 2.

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