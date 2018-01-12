Haber: Gönül Olutürk

Bolu BelediyesporBolusporerkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 11.haftasında Mamak BLD Yeni Mamak Spor’u ağırlayacak. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 10 haftada 7 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 17 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 10.haftasında lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor’a konuk oldu. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 73 – 64 kazandı. Mamak BLD Yeni Mamak Spor takımı ise geri kalan haftalarda 6 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Mamak takımı 16 puanla 6.sırada yer aldı. Mamak Belediye takımı ligin 10.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımını konuk etti. Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Mamak BLD Yeni Mamak Spor takımı 70 – 67 kazandı. TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 11.hafta fikstürü şu şekilde;

13 Ocak Cumartesi

13.00: Bolu ( Karaçayır Spor Salonu): Boluspor Bolu Belediyespor - Mamak BLD Yeni Mamak Spor

15.00: Erzurum ( Erzurum Spor Salonu): Erzurum BŞB Gençlik – Final Spor

16.30: Muğla ( Fethiye Eldirek Spor Salonu): Fethiye Belediye – UPS Spor

16.30: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu): Mersin BŞB – Manisa Büyükşehir Belediye Spor

17.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu): Gemlik Basketbol – Edirne BLD Edirnespor

19.00: İstanbul ( Caferağa Spor Salonu): Tenis Eskrim Dağcılık – İzmir BŞB