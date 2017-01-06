Haber:Aysun BEYKOZ

Bolu’da basketbolun sevilmesinde ve bu kulübün kuruluşunda büyük emeği olan Bolulu oyuncu Çağdaş Çalış dün flaş bir kararla takımla ilişkisini kesti. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Şubesi yönetimi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Basketbol camiası şokta

Alınan karar sonrasında büyük şok yaşanırken Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı yeni bir oluşum içerisinde olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunu takımdan ayrılması Bolulu basketbol severlerinde üzülmesine yol açtı.