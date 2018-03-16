Haber: Gönül Olutürk

Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun19.haftasındada Edirne BLD. Edirnespor’ukonuk edecek. Mücadele 17 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 18 haftada 13 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti. Topladığı 31 puanla 3.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 18.haftasında deplasmanda Gemlik Basketbol’a konuk oldu. Bursa Gemlik Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 66-77 kazandı. Rakip Edirne BLD. Edirnespor, ise ligde geri kalan haftalarda 14 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Edirne BLD. Edirnesportakımı 32 puanla 2.sırada yer aldı. Edirne Belediyespor takımı ligin 18.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımını konuk etti. Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Edirne BLD. Edirnespor 80 – 72 kazandı. TBF Erkekler 2. Lig B grubu19.haftafikstürü şu şekilde;

17 Mart Cumartesi

13.00: Bolu (Karaçayır Spor Salonu): Boluspor Bolu Belediyespor - Edirne BLD. Edirnespor

14.00: İzmir ( Celal Atik Spor Salonu): İzmir BŞB - Mamak Bld. Yeni Mamak Spor

15.00: Erzurum (Erzurum Spor Salonu): Erzurum BŞB Gençlik - Fethiye Belediye

16.30: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu): Mersin BŞB - Gemlik Basketbol

19.00: İstanbul (Caferağa Spor Salonu): Tenis Eskrim Dağcılık – UPS Spor