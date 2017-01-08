Haber: Esra Öztürk

BOBES daha önce yaptığı okul ziyareti etkinliğini dün Bolu Bilim Koleji’nde gerçekleştirdi. Yeni transferlerinde yer aldığı etkinlikte Antrenör Murat Yorulmaz ve basketbolcular öğrenciler ile bir araya geldi. Sohbet havasında geçen aktivitede sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından sporcular ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Bolu Belediyespor Bolusporlu basketbolcular öğrencilerden hafta sonundaki maç içinde destek vermelerini istediler.

BOBES’te voleybol yardımcı antrenörü Behçet Erdoğan da voleybol takımını temsilen ziyarette yer alan diğer bir isim oldu.