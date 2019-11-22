Potanın Melekleri Adana’da

Haber: C.Kutay Aykan
Ligde 3 maçta aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 4.hafta mücadelesinde 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Menderes Spor Salonu’nda Ceyhan Belediyespor’a konuk olacak. Ekip bu maçta ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Kamil Tolga Olgun, Abdurrahman İnal ikilisi yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:
23 Kasım Cumartesi
14.00: Ceyhan Belediyesi-Artı Akademi
17.00: Edirne DSİ-İzmir BŞB
24 Kasım Pazar
13.00: Bandırma 17 Eylül-Altınel
14.00: Kastamonu All Star-Basketbol Feneri