izmir escort

Potanın Melekleri Adana’da

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi GSK takımı 4.hafta maçında Ceyhan Belediyespor’a konuk oluyor.

Potanın Melekleri Adana’da

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde 3 maçta aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 4.hafta mücadelesinde 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Menderes Spor Salonu’nda Ceyhan Belediyespor’a konuk olacak. Ekip bu maçta ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Kamil Tolga Olgun, Abdurrahman İnal ikilisi yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:

23 Kasım Cumartesi

14.00: Ceyhan Belediyesi-Artı Akademi

17.00: Edirne DSİ-İzmir BŞB

24 Kasım Pazar

13.00: Bandırma 17 Eylül-Altınel

14.00: Kastamonu All Star-Basketbol Feneri

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boluspor'u İzmir'e Narven Götürecek
Boluspor'u İzmir'e Narven Götürecek
  1. Spor

banner133