Potanın Melekleri Bandırma’yı Ağırlıyor

Haber: C.Kutay Aykan
Ligde 4 maçta aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 5.hafta mücadelesinde 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımını konuk edecek. Temsilcimiz bu maçta 3.iç saha galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Ahmet Oğuzhan Cirit, Mehmet Barut ikilisi yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:
30 Kasım Cumartesi
13.00: Artı Akademi-Bandırma Onyedi Eylül
14.00: Basketbol Feneri-İzmir BŞB
16.30: Altınel-Kastamonu All Star
17.00: Denge Okulları-Ceyhan Belediyesi