Potanın Melekleri Bandırma’yı Ağırlıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde 4 maçta aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 5.hafta mücadelesinde 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımını konuk edecek. Temsilcimiz bu maçta 3.iç saha galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Ahmet Oğuzhan Cirit, Mehmet Barut ikilisi yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:

30 Kasım Cumartesi

13.00: Artı Akademi-Bandırma Onyedi Eylül

14.00: Basketbol Feneri-İzmir BŞB

16.30: Altınel-Kastamonu All Star

17.00: Denge Okulları-Ceyhan Belediyesi