pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com bonus veren siteler

Potanın Melekleri Denge Okulları’na Karşı

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi GSK takımı 11.hafta maçında Denge Okulları takımını konuk ediyor.

Potanın Melekleri Denge Okulları’na Karşı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 9 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 11.hafta mücadelesinde ligin 3.sıradaki takımı Denge Okulları ile 19 Ocak Pazar günü saat 13:00'te Karaçayır Spor Salonu’nda mücadele edecek.  İlk yarıda rakibine deplasmanda kaybeden temsilcimizde hedef içeride kazanmak. Ligde 11. haftanın programı şöyle:

18 Ocak Cumartesi

14.00: Basketbol Feneri-Ceyhan Belediye

14.00: Altınel-Toroslar Belediyesi

19 Ocak Pazar

13.00: Artı Akademi-Denge Okulları

14.00: İzmir BŞB-Bandırma 17 Eylül

14.00: Kastamonu All Star-Edirne DSİ

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sebenspor Tokat’ta Galibiyet Arıyor
Sebenspor Tokat’ta Galibiyet Arıyor
  1. Spor

banner133

banner129