Potanın Melekleri Denge Okulları’na Karşı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 9 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 11.hafta mücadelesinde ligin 3.sıradaki takımı Denge Okulları ile 19 Ocak Pazar günü saat 13:00'te Karaçayır Spor Salonu’nda mücadele edecek. İlk yarıda rakibine deplasmanda kaybeden temsilcimizde hedef içeride kazanmak. Ligde 11. haftanın programı şöyle:

18 Ocak Cumartesi

14.00: Basketbol Feneri-Ceyhan Belediye

14.00: Altınel-Toroslar Belediyesi

19 Ocak Pazar

13.00: Artı Akademi-Denge Okulları

14.00: İzmir BŞB-Bandırma 17 Eylül

14.00: Kastamonu All Star-Edirne DSİ