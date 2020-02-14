Potanın Melekleri Destek Bekliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

KBBL 15.Hafta mücadelesinde Boluyu temsil eden Artı Akademi Kadın Basketbol Takımı Kastamonu temsilcisi Kastamonu All Star SK. ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 16 Şubat Pazar Günü Saat:13:00'te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Artı Akademi Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Tutucu Sosyal medya hesabından herkese çağrıda bulundu. İşte o mesaj: “Basketbol severleri bu önemli maçımızda bizleri yalnız bırakmayıp tribünlerde görmek istiyoruz.” Ligde haftanın programı şöyle:

15 Şubat Cumartesi

14.00: Basketbol Feneri-Edirne DSİ

18.00: Altınel-İzmir BŞB

18.00: Denge Okulları-Bandırma Onyedi Eylül

16 Şubat Pazar

13.00: Artı Akademi-Kastamonu All Star

18.00: Toroslar Belediye-Ceyhan Belediyesi