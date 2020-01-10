Potanın Melekleri Edirne Deplasmanı’nda

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 9 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 10.hafta mücadelesinde ligin orta sıra takımlarından Edirne DSİ ile 11 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda mücadele edecek. Maçı Burak İrem Çelebi, Okan Muhammet Anlatıcı hakem ikilisi yönetecek. İlk yarıda rakibini iç sahada yenen temsilcimizde hedef rakibini deplasmanda da yenmek. Ligde 2.yarının ilk haftasının programı şöyle:

11 Ocak Cumartesi

14.00: Ceyhan Belediye-İzmir BŞB

17.00: Denge Okulları- Altınel

18.00: Edirne DSİ-Artı Akademi

12 Ocak Pazar

14.00: On Yedi Eylül-Kastamonu All Star