Potanın Melekleri İçeride Affetmiyor

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizi Kadın Bölgesel Basketbol Liginde temsil edecek olan Artı Akademi Basketbol takımı sezonun 5.maçına çıktı. Artı Akademi Kadın Basketbol Takımı 5.hafta maçını evinde oynadı. 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynadığı maçta seyircisinin desteğini de arkasına alan temsilcimiz ilk yarıyı 28-20 üstünlükle kapattı. Temsilcimiz 2.yarıda da üstün oyununu sürdürünce mücadeleden 54-45 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla ekibimiz içeride oynadığı 3.maçını da kazanarak göz kamaştırdı. Artı Akademi bu sonuçla ligde 4.sıraya yerleşti. Ekibimiz 6.haftada 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Kastamonu All Star Takımı ile Kastamonu Daday Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Cirit, Mehmet Barut, Beyhan Erbilgin

1P: 13-9, 2P: 15-11, 3P: 12-12, 4P: 14-13