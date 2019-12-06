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Potanın Melekleri Kastamonu’da

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi GSK takımı 6.hafta maçında Kastamonu All Star takımına konuk oluyor.

Potanın Melekleri Kastamonu’da

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde 5 maçta aldığı 3 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 6.hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Kastamonu Daday Spor Salonu’nda Kastamonu All Star takımına konuk olacak. Temsilcimiz bu maçta ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Salih Özyurt, Zeynettin Binç, Mustafa Selçuk hakem üçlüsü yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:

6.HAFTA

7 Aralık Cumartesi

13.00: Bandırma Onyedi Eylül-Denge Okulları

14.00: Ceyhan Belediyesi-Toroslar Belediye

8 Aralık Pazar

14.00: İzmir BŞB-Altınel

14.00: Kastamonu All Star-Artı Akademi

Esra Perçin

Esra Perçin

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