Potanın Melekleri Kastamonu’da

Haber: C.Kutay Aykan
Ligde 5 maçta aldığı 3 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 6.hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Kastamonu Daday Spor Salonu’nda Kastamonu All Star takımına konuk olacak. Temsilcimiz bu maçta ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Mücadeleyi Salih Özyurt, Zeynettin Binç, Mustafa Selçuk hakem üçlüsü yönetecek. Ligde haftanın programı şöyle:
6.HAFTA
7 Aralık Cumartesi
13.00: Bandırma Onyedi Eylül-Denge Okulları
14.00: Ceyhan Belediyesi-Toroslar Belediye
8 Aralık Pazar
14.00: İzmir BŞB-Altınel
14.00: Kastamonu All Star-Artı Akademi