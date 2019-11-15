Potanın Melekleri Toroslar Karşısında

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizi Kadın Bölgesel Basketbol Liginde temsil edecek olan Artı Akademi Basketbol takımı sezonun 3.maçına çıkıyor. Artı Akademi Kadın Basketbol Takımı 3.hafta maçını evinde oynayacak. Artı Akademi Kulübü tarafından yapılan açıklamada Bolulu Basketbolseverler Karaçayır Spor Salonu’na davet edildi. Artı Akademi Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Tutucu bu zorlu karşılaşma öncesi tüm Basketbol severleri Karaçayır Spor Salonu’na davet etti. Serhat Tutucu açıklamasında “Bu hafta bayan Basketbol takımımız 3.maçına çıkıyor. Sahamızda Toroslar Belediye ile karşılaşacağız. Maça hazırız. Bu karşılaşmaya da tüm Bolu halkımızı da davet ediyoruz. Gelin hep birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’de Karaçayır Spor Salonu’nda tek yürek olarak takımımızı destekleyelim” ifadelerini kullandı. Bolu’daki maçı Soner Özaydoğan, Barış Öztürk ve Mehmet Batak hakem üçlüsü yönetecek.

Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi B Grubu 1.Hafta Programı

16 Kasım Cumartesi

13.00: Artı Akademi-Toroslar Belediye

14.00: Altınel-Ceyhan Belediyesi

14.00: Basketbol Feneri-Bandırma Onyedi Eylül

17.00: Denge Okulları-Edirne DSİ

17 Kasım Pazar

14.00: İzmir BŞB-Kastamonu All Star