Potanın Melekleri Toroslar’da

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 10 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 12.hafta mücadelesinde ligin 8.sıradaki takımı Mersin Toroslar Belediyesi ile 25 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de 7.Bölge Spor Salonu’nda mücadele edecek. İlk yarıda rakibini iç sahada yenen temsilcimizde hedef içeride kazanmak. Ligde 11. haftanın programı şöyle:

25 Ocak Cumartesi

12.00: Toroslar Belediye-Artı Akademi

14.00: Ceyhan Belediyesi-Altınel

17.00: Edirne DSİ-Denge Okulları

26 Ocak Pazar

14.00: On Yedi Eylül-Basketbol Feneri

14.00: Kastamonu All Star-İzmir BŞB