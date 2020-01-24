Potanın Melekleri Toroslar’da

Haber: Ceylan Beykoz
Ligde 10 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 12.hafta mücadelesinde ligin 8.sıradaki takımı Mersin Toroslar Belediyesi ile 25 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de 7.Bölge Spor Salonu’nda mücadele edecek. İlk yarıda rakibini iç sahada yenen temsilcimizde hedef içeride kazanmak. Ligde 11. haftanın programı şöyle:
25 Ocak Cumartesi
12.00: Toroslar Belediye-Artı Akademi
14.00: Ceyhan Belediyesi-Altınel
17.00: Edirne DSİ-Denge Okulları
26 Ocak Pazar
14.00: On Yedi Eylül-Basketbol Feneri
14.00: Kastamonu All Star-İzmir BŞB