Potanın Melekleri Toroslar’ı Yıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 10 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 12.hafta mücadelesinde ligin 8.sıradaki takımı Mersin Toroslar Belediyesi ile 25 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de 7.Bölge Spor Salonu’nda mücadele etti. İlk yarıda rakibini iç sahada yenen temsilcimizde hedef deplasmanda kazanmaktı. Mücadeleyi Ahmet Malik Şan, Berki Peker, Osman Yetişkin hakem üçlüsü yönetti. Mücadeleye 2 takım da nefes nefese başladı. İlk çeyreği ev sahibi takım 21-18 önde kapattı. 2.Çeyrekte ekibimiz farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına Toroslar Belediye 32-28 üstünlükle gitti. Ceyhan Belediyesi son çeyreğe de 52-46 önde girdi. Son çeyrekte rakibine şans tanımayan Pota’nın Melekleri müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçı 76-67 kazanan temsilcimiz oldu. Artı Akademi bu sonuçla 19 puanla ligde 4.sırada yer aldı. Temsilcimiz 13.haftada 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Ceyhan Belediyesi takımı ile karşı karşıya gelecek.