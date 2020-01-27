Potanın Melekleri Toroslar’ı Yıktı

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi GSK takımı 12.hafta maçında Mersin Toroslar Belediye  takımına konuk olurken parkeden 76-67 galip ayrıldı

Potanın Melekleri Toroslar’ı Yıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 10 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 12.hafta mücadelesinde ligin 8.sıradaki takımı Mersin Toroslar Belediyesi ile 25 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de 7.Bölge Spor Salonu’nda mücadele etti.  İlk yarıda rakibini iç sahada yenen temsilcimizde hedef deplasmanda kazanmaktı.  Mücadeleyi Ahmet Malik Şan, Berki Peker, Osman Yetişkin hakem üçlüsü yönetti. Mücadeleye 2 takım da nefes nefese başladı. İlk çeyreği ev sahibi takım 21-18 önde kapattı. 2.Çeyrekte ekibimiz farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına Toroslar Belediye 32-28 üstünlükle gitti. Ceyhan Belediyesi son çeyreğe de 52-46 önde girdi. Son çeyrekte rakibine şans tanımayan Pota’nın Melekleri müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçı 76-67 kazanan temsilcimiz oldu.  Artı Akademi bu sonuçla 19 puanla ligde 4.sırada yer aldı. Temsilcimiz 13.haftada 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Ceyhan Belediyesi takımı ile karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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