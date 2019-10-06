Pota’nın Meleklerinin Fikstürü Belli Oldu

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde (KBBL) 2019-2020 sezonu fikstürü, kura çekimiyle belirlendi.  Organizasyonda Bolu’yu yıllar sonra temsil edecek olan Artı Akademi’nin programı da belli oldu.

Pota’nın Meleklerinin Fikstürü Belli Oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Temsilcimiz Art Akademi ilk maçını 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Edirne DSİ ile Karaçayır Spor Salonu’nda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, Fikstür çekimine, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takım temsilcileri katıldı. Temsilcimiz adına fikstürü Antrenör Serhat Tutucu çekti. Artı Akademi’nin de yer alacağı KBBL’de 2019-2020 sezonunda ilk hafta şu şekilde oluştu:

A Grubu

Albedo Basketbol – Turgutlu Belediye

Karşıyaka Çarşı Koleji – Çankaya Üniversitesi G.

Çağdaş Kolejliler – Pota Bordo Mavi

(BAY) – Burhaniye Belediyesi

Tarsus Belediye – Çerkezköy Belediye

B Grubu

Kastamonu Yıldızlar – Bandırma Üniversitesi

Altınel Spor – Denge Okulları

İzmir BŞB – Ceyhan Belediyesi

İBF Spor – Toroslar Belediye

Artı Akademi – Edirne DSİ

Esra Perçin

Esra Perçin

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