Pota’nın Meleklerinin Fikstürü Belli Oldu

Haber: Volkan Yılmaz
Temsilcimiz Art Akademi ilk maçını 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te Edirne DSİ ile Karaçayır Spor Salonu’nda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, Fikstür çekimine, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takım temsilcileri katıldı. Temsilcimiz adına fikstürü Antrenör Serhat Tutucu çekti. Artı Akademi’nin de yer alacağı KBBL’de 2019-2020 sezonunda ilk hafta şu şekilde oluştu:
A Grubu
Albedo Basketbol – Turgutlu Belediye
Karşıyaka Çarşı Koleji – Çankaya Üniversitesi G.
Çağdaş Kolejliler – Pota Bordo Mavi
(BAY) – Burhaniye Belediyesi
Tarsus Belediye – Çerkezköy Belediye
B Grubu
Kastamonu Yıldızlar – Bandırma Üniversitesi
Altınel Spor – Denge Okulları
İzmir BŞB – Ceyhan Belediyesi
İBF Spor – Toroslar Belediye
Artı Akademi – Edirne DSİ