Pota’nın Meleklerinin Fikstürü Belli Oldu

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde (KBBL) 2019-2020 sezonu fikstürü, kura çekimiyle belirlendi. Organizasyonda Bolu’yu yıllar sonra temsil edecek olan Artı Akademi’nin programı da belli oldu.