Potanın Perileri Deplasmanda Mağlup

Haber: Aysun Beykoz

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 16. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından İzmir BüyükşehirBelediyespor'a 79-53 mağlup oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın, ilk çeyreği 30-16 geride tamamlayan Artı Akademi Kadın Basketbol Takımımız . Soyunma odasına 47-34 mağlup girdi. Üçüncü çeyreğe 63-43 geride tamamlayan temsilcimiz son periyotta da etkili oyununu sürdüren İzmir B.B takımı karşısında salondan 79-53 mağlup ayrıldı. Artı Akademi Kadın Basketbol Takımımız oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 25 puan ile 4. sırada yer alıyor. İlimizi temsil eden Artı Akademi Kadın Basketbol Takımımız 1 Mart Pazar günü saat 13:'de Karaçayır spor Salonunda İstanbul Basketbol Feneri ile karşılaşacak.