Haber: Semih Baykal

Samsun deplasmanında alınan 1 puan ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar“Girdiğimiz pozisyonları gole çevirsek, farklı şeyler konuşuyorduk. Sadece değerlendiremedik. Bu maçı kaybetmemekte önemliydi. Öyle geldiğimiz için mutluyum aslında. Her zaman söylüyorum. 1 puana işe yaramadığı zaman değersizdir. Şuanda bizi içeride tutuyor. Alınan 1 puan varsa o değerlidir. Hele de bu deplasmanda alındıysa, düşme hattında bulunan bir takımdan alındıysa, çok değerlidir. Ama bizim üzüntümüz, bizim potansiyelimizin çok daha yüksek olması. Bizim kapasitemiz bu maçtan 3 puan alabilecek bir kapasitemiz var. Oynadığımız oyun zaten bunu gösteriyor, kaybedebilirdik. O yüzden alınan bir puan değerli diyorum” dedi.

“OYUNUMUZUN KARŞILIĞI BU OLMAMALI”

Zorlu bir periyottan geçtiklerini belirten Karafırtınalar“Biz Samsun’da yine aynı oyunumuzu oynamaya çalıştık. Her zaman aynı performansı göstereceksiniz diye bir şey yok. Hakikaten zor bir periyottan geçtik. Zorlu maçlar oynadık. Onlar deplasmanda bir Gaziantepspor mağlubiyeti yaşadılar. Onlar için çok büyük bir yıkımdı. Tek çıkışları o maçtı. Ekstra bir motivasyonla oynadılar. Bu tabi mazeret olamaz. Bizim iyi oyunumuzun karşılığı bu olmamalı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirsek, farklı şeyler konuşuyorduk. Sadece değerlendiremedik. Bu maçı kaybetmemekte önemliydi. Öyle geldiğimiz için mutluyum aslında” ifadelerini kullandı.