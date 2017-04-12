Haber: Ceylan Beykoz
Eskişehirspor: 2 - Adana Demirspor: 4
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Ofoedu (Dk. 46 Kaan Kanak), Bilal Aziz Özer (Dk. 85 Murat Uçar), Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 46 Semih Şentürk)
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Mehmet Taş, Pote (Dk. 90+1 Berat Tosun), Mustafa Durak (Dk. 74 Sercan Kaya), Servan Taştan, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy (Dk. 84 Bezerra)
Goller: Dk. 26, 52 ve 90 Pote, Dk. 73 Alican Karadağ (Adana Demirspor), Dk. 53 Kaan Kanak, Dk. 67 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 76 Bilal Aziz Özer, Dk. 90+5 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 80 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)
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