Pozisyon bulamadan kaybettik



Haber: N. HalidAltundal

BeypiliçBoluspor evinde oynadığı maçta düşme potasında olan rakibine yenilerek tekrar tehlikeli bölgeye yaklaştı. Maçın 83. Dakikasında Doğukan’ın ayağından bulduğu golle galip gelen Akhisarpor deyim yerindeyse 6 puanlık maçı kazanarak, rahat bir nefes aldı. Maçın uzatma dakikalarında kırmızı beyazlı ekibimizin kaptanı Gökhan Sazdağı’da itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Bu mağlubiyetle yeniden tehlike potasına giren kırmızı beyazlı ekibimiz 4 hafta sonra yine kendi sahasında mağlup ayrılarak düşme potasındaki rakiplerine fırsat tanımış oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada gelişen Boluspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Araz'ın şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Araz'ın sert şutunda top kaleci Lukac'ta kaldı.

39. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahasına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.

74. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topu alan Delarge'ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

83. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Nelik'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Boluspor:Selmani x, Fethi Özer x, Oğuzhan Berber x, Emin Bayram xx, Aykut Demir x, Burak Asan x(Poepon dk. 86 ?), Gökhan Sazdağı x, Araz Abdullayev x (Alican Özfesli dk. 70), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlux(Hamza Gür dk. 82 ?), Kasongo x(Diouf dk. 70)

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Köksal, Ensar Bilir, Hajdarevic, Burak Bekaroğlu, Muhsin Yıldırım

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Akhisarspor:Lukac xxx, Orhan Taşdelen xxx, Semih Gören xxx, Berat Pınar xx, Doğukan Nelik xxx, Onurcan Güler xx, Cihat Çelik xx, Mert Özyıldırım xx, Çekdar Orhan xx(İlke Nelik dk. 90+2 ?), Delargexxx(Taku dk. 76), Peter xx (Bertuğ Bayar dk. 90 ?)

Yedekler: Halil Yeral, Keita, Sissoko, Yavuz Serkan Özbakan, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Ramazan Civelek,

Teknik Direktör: Mustafa Göksu

Gol: Doğukan Nelik(dk. 83) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Gökhan Sazdağı (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Keita (Akhisarspor)