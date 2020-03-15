Pozisyonları Değerlendiremedik

Haber: Ceylan Beykoz

TRAORE’NİN KAFASINA DARBE VAR

İlk yarının son anlarında Abdou Razack Traore’ye yapılan pozisyonu da yorumlayan Akman, “ Kafasına net bir darbe var. Bir tek bu da değil. Maçın içinde birçok faulle ilgisi olmayan pozisyona faul verdi hakem. Hakemi eleştirmiyorum ama çok üzgünüz. Çok önemli bir maçtı ama 6 maç var geride. Bu ekip sonuna kadar gidecektir” açıklamasında bulundu.

HAKEM BANA KIZDI

Maç içinde hakem Emre Malok ile girdiği diyaloğu anlatan genç golcü, “ Ben orada topa sıçradığımı söyledim, ‘ne yaptım’ dedim. Rakibe temasım yok, topa müdahale etmeye çalışıyorum. Hakem de ‘topa müdahale etmedin ama’ dedi. Topa müdahale ettiğimi söyledim. ‘İkimizde sıçrıyoruz o kendini yere attı. Yere düştüğünde faul veriyorsun’ dedim. Ama birazcık da haklı olarak kızdı. İtiraz istemediğini söyledi. Ben de tamam dedim” diye konuştu.

SERİ YAKALAMALIYIZ

Keçiören maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarını aktaran Ali Akman, “ Bu saatten sonra hiçbir puan kaybına müsaade yok. İnşallah iyi bir seri yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.

EN DOĞRUSUNU BİLİYORLAR

Balıkesir maçında 11 başlayıp bir de asist yapmasına rağmen Boluspor maçında yedek kalmasına ilişkin görüşlerini de açıklayan Akman, “ Bu karar şaşırtmadı. Ben tamamen hocalarıma teslim olmuş durumdayım. Onlar en iyisini her şekilde biliyordur. Ben şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Benim öyle bir sıkıntım yok. Hocalarım en doğrusunu biliyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 14:56