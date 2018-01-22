Haber: Esra Öztürk

Maçın ortada gittiğini belirten Akın Çorap Giresunspor'un Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklmalarıdna “Genelde ortada giden bir maçtı ama pozisyon olarak bizim için üstün olduğumuz bir maçtı. Rakibimizden önce biz kendi yakaladıklarımızı atamayınca uzatmalarda mağlup olduk. Gol vuruşunu doğru yapan kazandı. Maalesef biz yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Kendi evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık” ifadelerini kullandı.