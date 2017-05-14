Haber: Ceylan Beykoz

Grupta hiçbir iddiası bulunmayan Köroğlu Beton ile Sümer Saray karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takımda bir puana razı oldu.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 karşılaşma sonrasında gruptan çıkacak takımlar hemen hemen belli oldu. Grupta hiçbir iddiası bulunmayan Köroğlu Beton ile Sümer Saray 7.hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Köroğlu Beton oldu. İlk yarı daha etkili oynayan Köroğlu Beton Kamuran ve İlyas’ın ayağından bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise roller değişti. Sümer Saray rakip kalede gol ararken, Köroğlu Beton skoru korumak için savunma yaptı. Zorlu savunmayı aşmayı başaran Sümer Saray iki gol birden buldu ve sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçların ardından iki takımda puanını 4 yaptı.