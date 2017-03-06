Haber: Esra Öztürk





2014-2015 sezonunda Boluspor forması giyen ve 31 maçta 16 gol atan Aleksandar Prijovic, 2015-2016 sezonunda Polonya'nın Legia Varşova takımına transfer olmuştu.



Legia'da 47 maçın 31'inde ilk 11'de sahaya çıkan 1.92lik santrfor 16 gol atarak performansıyla beğeni topladı. Prijovic bu sezon da performansını devam ettirdi. 24 maçta 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 gol, 2 asistlik performansı dikkat çekti.

GARRY RODRİGUES'İN PARASIYLA...

Devre arasında Garry Rodrigues'i Galatasaray'a satan PAOK, 1.9 milyon Euro'ya Legia Varşova'dan Prijovic'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki santrfor, Yunan takımıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atarak flaş bir başlangıç yaptı. Prijovic son olarak PAOK'un evinde Olympiakos'u 2-0 yendiği maçta takımın 2. golünü kaydederek galibiyette rol sahibi oldu.