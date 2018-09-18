HABER:Gönül Olutürk

Spor Toto 1.Ligin 5.haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor İzmir temsilcisi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanırken maça damga vuran olay ise protokol tribününde yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir anda protokol tribünü karıştı ve iki takım yöneticileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Altay sportif direktörü Özden Töraydın karşılaşmayı protokol tribününde izlerken bazı pozisyonlar sonrası sürekli itiraz etmesi ve bir taraftar gibi protokol tribününde gerginlik yaratmaıs sonucu Bolusporlu yöneticilerden tepki görmesine neden oldu. Gerginliğin artması sonucu polis olaya müdahale ederken Altay sportif direktörü Özden Töraydın stadyumun dışına gönderilmesi ile olaylar yatıştı.