PTT Spor Bolu Kampında

Haber: Esra Perçin

PTT Spor Bayan Voleybol takımı sezon öncesi hazırlık kampı için önceki gün Bolu’ya geldi. Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Ptt Spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışması ile devam edecek. 26 Ağustos'a kadar kampta olacak sarı-siyahlı ekip, antrenör Bülent Karslıoğlu'ya sözleşme yenilerken; Aslıhan Kılıç , Yağmur Karaoğlu, Dmitrova, Leyva, Ezgi Dağdelenler, Polen Ünver, Dimitrova, Cemre Erkul ve Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna katmıştı. Ligin yeni ekibi yeni transferlerinden Yağmur Karaoğlu’nun doğum gününü de Bolu’da kutladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “PTT Spor ailemizin yeni üyelerinden Yağmur Karaoğlu’nun doğum gününü Bolu kampımızda kutladık. İyi ki doğdun Yağmur” ifadeleri kullanıldı.