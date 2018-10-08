Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1.Ligin 8.haftasında sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bırakan Boluspor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar "Öncelikle puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Bir taraftanda kaybetmediğimiz için sevinçliyiz. Kazanılması gerekilen bir maçtı. Kazanmak için bütün hamleleri yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, iyi reaksiyon verdiler. Baktığımızda genel olarak iki tane şutları var. Onun dışında pozisyonları yok. Yediğimiz gol de kendi kaptırdığımız toptan kaynaklanıyor. 5 - 6 tane net pozisyonumuz var. Böyle oynadıktan sonra biz bu ligi her zaman domine edeceğiz. İyi bir takımız sadece iki puan kaybettik. Önümüzde bir milli takım arası var. En iyi şekilde hazırlanıp, Balıkesirde telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Hakemin maça çok etki ettiğini düşünmüyorum. Bir çokpoziyonumuz var. Bunlardan bir tanesini atabilseydik farklı bir sonuç olabilirdi. Ben hiçbir zaman hakeme bahane bulmadım. Bugünde bulmuyorum. 4 tane önemli oyuncumuzdan yoksun oynadık. Oynayanlarda en az onlar kadar iyi mücadele ettiler. Gerekeni yaptıklarını düşünüyorum. Sadece gol olmadı. gol dışında herşeyi yaptık" dedi.

"Daha fazlasını alabilirdik"

Geride kalan 8 haftayı değerlendiren Karafırtanalar "Baktığınız zaman 20 puan önemli bir puan. Çalışmalar zaten bunun içindi. Puanları almak içindi. Tabiki farklı maçlarda olabilirdi. Ama bence daha fazlasını da alabilirdik. Ama bu takımın kalitesi tesadüf olmadığını göstermiştir diye düşünüyorum. Oynanan oyun kalitesi, oyuncuların sahadaki mücadelesi bunu hak ediyorlardı. Aslında beklediğimiz birşeydi" ifadelerini kullandı.