“Puan kaybına tahammülümüz yok”

Haber: Volkan Yılmaz

Altınordu deplasmanından puansız ayrılan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü Karaçayır’da bulunan tesislerde düzenlediği haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İstatistiksel verilerde önde olduklarını fakat basit hatalardan kaynaklı goller yediklerini belirten Özköylü “Maalesef Altınordu maçında beklediğimiz, istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyun üstünlüğü Boluspor takımındayken, istatistiklerde %66’ya %34, oynama oranında Boluspor öndeyken, 630 pas yapmış bir Boluspor takımı var. Fakat kendi kaptırdığımız toptan yediğimiz 2 tane gol maalesef maçı kaybetmemize sebep oldu. Oyuncularımız bütün gayretleriyle maçı kazanmak için mücadele ettiler. Fakat yapmış olduğumuz basit hatalar ve bunun sonucunda gelen goller maalesef arzu etmediğimiz, beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca sebep oldu. Futbolda bu tür hatalarla maçlar kaybedilebiliyor” dedi.

“HAKEM GEREKLİ YETERLİLİKTE DEĞİLDİ”

Altınordu’nun ilk golünden önce Cumali Bişi’ye yapılan hareketin faul olduğunu fakat hakemin bu pozisyonda oyunu devam ettirdiğini belirten tecrübeli teknik adam “Özellikle 1.golden önce Cumali’ye yapılan faulü hakemin vermeyişi, 7.dakikada Mustafa Durak’a yapılan faul demekten öte başka tabirler kullanmak lazım buna öyle bir harekete faul dahi çalmayan kart dahi göstermeyen bir hakemin Cumali’ye yapılan faulü de vermemesi baktığınız zaman normal görünüyor. Çünkü bu seviyedeki ve öylesine iki tane kritik durumdaki takımın yönetecek hakemin çok daha güçlü çok daha ortaya karakter koyabilen iki takımada bu anlamda iki takıma da yardımcı olmaya çalışan insanlar olması lazım. Fakat bu maçtaki hakem bu yeterlilikte değildi. Zaten maç içerisindeki verdiği kararlar birçok tartışmaya sebep oldu. Tabi bu bahane değil, mazeret değil. Ama maçın gidişatına etki eden kararlar çok çok önemli. Bunlara hakemlerin dikkat etmesi lazım. Özellikle bizim Keçiören maçında verilmeyen penaltımız net el, Adanaspor maçında verilmeyen penaltımız net bir el, bu maçta Mustafa Durak’a yapılan hareketin sarı kartla cezalandırılmaması ve faul dahi verilmeyişi, kaldı ki oyuncumuz sakat belki devreyi kapattı. Bizim için ne kadar kritik bir oyuncu. Bunu göremeyen bir hakemin maalesef bence orda olmaması lazım. İnsan üzülüyor” şeklinde konuştu.

“POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREMEDİK”

Son vuruşlarda eksik kaldıklarından dolayı gol bulamadıklarını belirten Özköylü ““Sahada bizim yapmamız gereken ve yapamadığımız şeyler mutlaka var. Özellikle 1 ve 2.bölgede çok iyi topla oynayan 3.bölgeye topu getiren rakip ceza sahası içine topu o noktalara getirip ama son final paslarında eksik kalan, son vuruşlarda eksik kalan bir Boluspor takımı vardı. Bizimde girdiğimiz pozisyonlar var değerlendiremedik. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler ve maçı kazandılar. Baktığınız zaman iki tane çok iyi oynayan, futbol oynamaya çalışan takım var sahada. Bu ligde bence elle tutulabilir, elle sayılabilecek nadir 2 tane takımın maçıydı. Ama Altınordu kazandı. Onları da tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Ligin 13.haftasında sahasında Menemenspor’u konuk edeceklerini ve bu maça mutlak 3 puan parolası ile hazırlanacaklarını ifade eden Osman Özköylü “Biz şimdi tamamen bütün konsantrasyonumuzu Pazar günü oynayacağımız Menemenspor maçına vereceğiz. Çünkü artık bizim puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Karşımızda son haftaların formda takımlarından bir tanesi var. Hiç önemli değil. Biz Boluspor olarak kendi sahamızda iyi oynadığımız iyi mücadele ettiğimiz zaman her takımı yenebilecek kapasitede ve potansiyelde bir takımız. Bizim için çok kritik 4 tane oyuncumuz sakatlığı saha içi organizasyonda bize sıkıntı yaratıyor. Kadro derinliği çok fazla olan bir takım değiliz. Özellikle kilit oyuncuların, takım içindeki önemli oyuncularına olmayışı bizim adımıza mutlaka bir takım sorunlar doğuruyor. Onlar bizim oyun felsefemizde çok önemli yer teşkil eden kişiler. Bilal’in olmayışı, Hakan Arslan’ın olmayışı, Mustafa Durak’ın sakatlanması, Gökhan Sazdağı’nın biz geldiğimizden beri hiç kullanamamış olmamız. 4 tane çok önemli oyuncu. Bizim adımıza handikap olmayışı ama elimizdeki oyuncularımızla çıkıp Menemen maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Altınordu maçında da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Rakipten daha iyi oynadık. Zaten bu istatistiklerde de ortada. Sadece gol bulamadık. Belki ilk golü biz bulsak oyun çok farklı bir formata dönebilirdi. Ama artık bunu geride bırakacağız. Önümüze bakacağız. Bundan sonraki süreçte kalan 5 maçta, özellikle iç sahadaki maçlarımızı mutlak suretle kazanıp, deplasmanda da kazanabildiğimiz kadar puanlar getirmeye çalışacağız. İlk yarının sonuna kadar almamız gereken puanları alıp, bundan sonra artık ikinci yarı öncesi nasıl hamleler yapmamız lazım, nasıl takım içerisinde bir takım değişikliklere gitmemiz lazım bunları düşüneceğiz, konuşacağız ve ona göre planlamamızı yapıp ona göre yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“KİLİT OYUNCULARIMIZIN OLMAYIŞI BİZİ ETKİLİYOR”

Sakat oyuncuların durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özköylü sözlerine şu şekilde devam etti: “Sakat oyuncularımızın iyileşmesi için bir zaman oldu bizlere. Ama tabi ki verilen ara ister istemez biraz oyuncuların konsantrasyonunu da etki yaratabilir. Ama her şeye rağmen ben yine söylüyorum. Boluspor takım deplasmanda olmasına rağmen rakipten çok daha iyi oynayan takımdı. Çok daha fazla topa sahip olan bir takımdı. Ama üretken olabilme noktasında ve son final pasları atabilme noktasında eksiklerimiz vardı. Bu da elinizdeki sakat oyuncuların olmamasından kaynaklı. Mustafa Durak’ın maçın 7.dakikasında sakatlanması, Bilal Kısa’nın olmayışı bizim için kanat bekinin hücumlara vereceği katkıda Hakan Arslan’ın olmayışı zaten Gökhan Sazdağı gibi bir oyuncunun 2,5 aydır kullanamıyoruz. Sakatlığı henüz geçmedi. Yeni antrenmanlara başladı. Onlar olmayınca bu tür oyuncular sonucu getirebilen oyuncular. Onların olmayışı bizi etkiliyor. Oynayan oyuncularımız elinden geleni yapıyor ama bazen bu tür tecrübeli ve kilit oyuncuların sahada yapacağı bir tane iş maçı kazandırır, maçı getirir. Biz ondan şu an yoksunuz maalesef.”