Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. lige müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alan Boluspor durdurulamayan kötü gidişatına devam ediyor. Kırmızı beyazlılar son 5 maçın 4'ünü kaybederken arada sadece Karabükspor'ü yenebildi. Önceki sezonlara oranla daha farklı bir çizgi ile sezona başlayan Boluspor ilk 4 maçını da kazanmayı başardı. İç sahada Altay beraberliği ile ilk puan kaybını yaşayan Boluspor 9'uncu haftaya kadar 23 puan toplayan kırmızı beyazılar o haftadan sonra resmen durdu. Önce sahasında Gençlerbirliği daha sonra yine sahasında Denizlispor'a mağlup olan Boluspor Gaziantep'ten de puan getirtememişti. Kırmızı beyazlılar yine son iç saha maçında konuk ettiği Adana Demirspor'a mağlup olurken, bu arada sadece ligden düştü gözü ile bakılan Karabükspor'u yenebildi.

İÇERDE PUAN ALAMIYORUZ

Boluspor Spor Toto 1. ligde muhtemel rakiplerinden puan alamadı. Kırmızı beyazlılar Gençlerbirliği, Denizlispor ve Adana Demirspor'a sahasında mağlup olurken, Gazişehir Gaziantep FK'ya deplasmanda mağlup olmaktan kurtulamadı. Kırmızı beyazlılar ilk altı içinde yer alan rakiplerinden sadece Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup edebildi.

9 MAÇTA GÜZEL OYUN

9 maçta Osmanlıspor,Elazığspor,Ümraniye, Afyonspor, Adanaspor,İstanbulspor, Balıkesirspor’u yenerken, Giresunspor ve Altay ile berabere kalmıştı. 9 maçta 23 puan alan Boluspor 14 gol atarken, kendi ağlarında ise 5 gol görmüştü.

SON HAFTALARDA SIFIR ÇEKTİK

Kırmızı-beyazlı ekip son 3hafta da ise sıfır puan çekti. Sırasıyla Denizli, Gazişehir,Adana Demirspor’amağlup olan Kırmızı-beyazlılılar son 3 maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip ağlara ise sadece 3 gol atabildi.