banner133

banner128

banner120
08 Aralık 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Puan kayıpları devam ediyor

    Spor Toto 1. Ligin ilk haftalarında iyi bir başlangıç yapan Boluspor’da düşüş devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip ligde oynadığı son 5 maçın sadece bir maçını kazanabildi.

    04 Aralık 2018 Salı 11:27
    Bu haber 320 kez okundu
    Puan kayıpları devam ediyor

    Haber: Esra Öztürk

    Spor Toto 1. lige müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik alan Boluspor durdurulamayan kötü gidişatına devam ediyor. Kırmızı beyazlılar son 5 maçın 4'ünü kaybederken arada sadece Karabükspor'ü yenebildi. Önceki sezonlara oranla daha farklı bir çizgi ile sezona başlayan Boluspor ilk 4 maçını da kazanmayı başardı. İç sahada Altay beraberliği ile ilk puan kaybını yaşayan Boluspor 9'uncu haftaya kadar 23 puan toplayan kırmızı beyazılar o haftadan sonra resmen durdu. Önce sahasında Gençlerbirliği daha sonra yine sahasında Denizlispor'a mağlup olan Boluspor Gaziantep'ten de puan getirtememişti. Kırmızı beyazlılar yine son iç saha maçında konuk ettiği Adana Demirspor'a mağlup olurken, bu arada sadece ligden düştü gözü ile bakılan Karabükspor'u yenebildi.   

    İÇERDE PUAN ALAMIYORUZ

    Boluspor Spor Toto 1. ligde muhtemel rakiplerinden puan alamadı. Kırmızı beyazlılar Gençlerbirliği, Denizlispor ve Adana Demirspor'a sahasında mağlup olurken, Gazişehir Gaziantep FK'ya deplasmanda mağlup olmaktan kurtulamadı. Kırmızı beyazlılar ilk altı içinde yer alan rakiplerinden sadece Ümraniyespor'u sahasında 1-0 mağlup edebildi.

    9 MAÇTA GÜZEL OYUN

    9 maçta Osmanlıspor,Elazığspor,Ümraniye, Afyonspor, Adanaspor,İstanbulspor, Balıkesirspor’u yenerken, Giresunspor ve Altay ile berabere kalmıştı. 9 maçta 23 puan alan Boluspor 14 gol atarken, kendi ağlarında ise 5 gol görmüştü.

    SON HAFTALARDA SIFIR ÇEKTİK

    Kırmızı-beyazlı ekip son 3hafta da ise sıfır puan çekti. Sırasıyla Denizli, Gazişehir,Adana Demirspor’amağlup olan Kırmızı-beyazlılılar son 3 maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip ağlara ise sadece 3 gol atabildi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, Ilk

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geleceğe Değer Katanlarla Paşaköyde Toparlandık
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129