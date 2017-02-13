Haber: Esra ÖZTÜRK

Abdülkadir Özdemir yaptığı açıklamada ‘’İlk yarı şanssız iki gol yedik. Ama soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda 2-1 den 2-2’yi daha önceden bulsaydık bu maçı çevirecek gücü sahip olurduk aslında. Olmadı 1 puanda bu ligde değerlidir. İleriki haftalarda inşallah bunu telafi ederiz’’dedi.

Hakan Arslan yaptığı açıklamada ise ‘’Biz buraya galibiyet için geldik. 7-8 haftadır kötü bir gidişatımız vardı. Buna bu maçta dur demek istiyorduk. İlk yarı itibariyle bunu başaramadık. Çok iyi bir oyun sergileyemedik. Çok kötü bir gol yedik. İkinci yarı oyunun hakimiyeti çoğunlukla bizdeydi ve 2 tane topumuz direkten döndü. Onlardan birini daha erken bulmuş olsaydık. Maçı çevirme imkanımız daha yüksek olurdu. Artık önümüzdeki Ümraniye maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara oynamak istiyoruz. Kamp dönemi bizim acımızdan çok iyi geçti.8-9 tane oyuncu geldi. Seviyelerimiz takım olarak üst seviyelerde bunu da sahada gösteriyoruz. Ligin ikinci yarısında çok iyi bir dönüş yaptık. Ümraniye maçında birbirimizle daha çok oynayarak birbirimiz daha iyi tanıyıp daha iyi yerlerde olmak istiyoruz’’dedi.