banner128

banner101

13 Şubat 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Puan kayıplarını telafi edeceğiz”

    Mersin İdmanyurdu maçında beraberliği sağlayan golü atan Abdülkadir Özdemir ve Hakan Arslan maç sonunda açıklamalarda bulundu.

    13 Şubat 2017 Pazartesi 10:15
    Bu haber 78 kez okundu
    “Puan kayıplarını telafi edeceğiz”

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Abdülkadir Özdemir yaptığı açıklamada ‘’İlk yarı şanssız iki gol yedik. Ama soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda 2-1 den 2-2’yi daha önceden bulsaydık bu maçı çevirecek gücü sahip olurduk aslında. Olmadı 1 puanda bu ligde değerlidir. İleriki haftalarda inşallah bunu telafi ederiz’’dedi.

    Hakan Arslan yaptığı açıklamada ise ‘’Biz buraya galibiyet için geldik. 7-8 haftadır kötü bir gidişatımız vardı. Buna bu maçta dur demek istiyorduk. İlk yarı itibariyle bunu başaramadık. Çok iyi bir oyun sergileyemedik.  Çok kötü bir gol yedik. İkinci yarı oyunun hakimiyeti çoğunlukla bizdeydi ve 2 tane topumuz direkten döndü. Onlardan birini daha erken bulmuş olsaydık. Maçı çevirme imkanımız daha yüksek olurdu. Artık önümüzdeki Ümraniye maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara oynamak istiyoruz. Kamp dönemi bizim acımızdan çok iyi geçti.8-9 tane oyuncu geldi. Seviyelerimiz takım olarak üst seviyelerde bunu da sahada gösteriyoruz. Ligin ikinci yarısında çok iyi bir dönüş yaptık. Ümraniye maçında birbirimizle daha çok oynayarak birbirimiz daha iyi tanıyıp daha iyi yerlerde olmak istiyoruz’’dedi.

    Anahtar Kelimeler: Mersin, İdmanyurdu, Maçında, Beraberliği, Sağlayan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MUHTARLARIMIZ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129