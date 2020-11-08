PUAN SİLME CEZASI KALKTI

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaraspor'un puan silme cezasını kaldırdı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli E.2020/23 - K.2020/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Ankara Spor Kulübü'nün Vekili Av. Yaşar Tolga Bozkurt'un ve tanıkların hazır oldukları görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararı ile verilen 3 puan silme cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.