Puanı Al Ligde Kal!..

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor haftalar süren korkulu rüyayı sona erdirmek için ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Eskişehirspor ile çok önemli bir maça çıkıyor. Boluspor’un, Osmanlıspor’un alacağı sonuca bakmaması için deplasmandan 1 puanla dönmesi gerekiyor. Boluspor’un zorlu maç öncesi Poepon ve Kubilay dışında önemli bir eksiği bulunmuyor. Maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapacağı ter idmanı ile tamamlayacak olan temsilcimiz öğle saatlerinde Eskişehir’e hareket edecek.

Eskişehirspor, 1. Lig'deki son maçına çıkıyor

TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanan Altay maçının ardından lige havlu atan Eskişehirspor, kümede kalma mücadelesi veren Boluspor karşısında ligdeki son maçına çıkacak. Sezonun tamamlanmasına 4 maç kala bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, 2016-2017'den buyana mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan siyah-kırmızılılar, Bolu maçını kazanarak ligi 3 puanla bitirmek istiyor. Siyah-kırmızılı ekip, en son 21. haftada konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyeti unuttu. Bu kapsamda son 12 maçından 10 kez mağlup ayrılan Eskişehirspor, 2 kez berabere kaldı. Eskişehirspor 14 müsabakadır galibiyet hasreti çekiyor. Bein Max 2’den naklen yayınlanacak olan maçı Emre Malok yönetecek.