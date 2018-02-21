Haber: Semih Baykal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ardından Altınordu ile karşılaşacaklarını belirten Sait Karafırttınalar"Pazar ve perşembe maç oynamak kolay değil. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından Altınordu gibi diri bir takımla oynayacağız. Oyuncularla fiziklerine ve dinlenmelerine dikkat etmelerini konuştuk. Motivasyonu üst seviyede tutup inşallah önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha sonra da Altınordu maçından puanlar almak istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Ligin alt sırasındaki takımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunana Karafırtınalar"Düşme barajı bu sene beklentinin çok üzerinde olacak. Kopmalar olacak. Lig çok çabuk bitecek diyorlar ama böyle olmayacak. Her sene 35, 36, 37 puan olan baraj 39 veya 40'lara kadar çıkabilir. Bu durum yukarının makasını da daraltacak. Belki de ilk 6 ve şampiyonluk son hafta belli olacak. Kadrosu kaliteli, ekonomisi düzgün ve iyi olan takımlar mutlu sona ulaşacak. İnşallah bu takımlardan biri de biz oluruz"dei.

Karafırtınalar, takımda Caner Cavlun ve AndreSantos dışında eksik oyuncu bulunmadığını, Guido Koçer ve Yusuf Emre Gültekin'in ise iyileşmek üzere olduğunu kaydetti.