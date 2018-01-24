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24 Ocak 2018 Çarşamba
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    Türkiye FutbolFederasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Liginde( BAL) mücadele eden Yeniçağaspor, Sincan Belediyespor’a konuk oldu. Ankara’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 10:21
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    Puanlar eşit paylaşıldı

    Haber: Semih Baykal

    TFF, BAL 7. Grupta  mücadele eden Yeniçağaspor, ligin 15.haftasında Sincan Belediyespor’a konuk oldu. Ankara Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sincan Belediyespor’un golünü 14.dakikada Eşref Keçeci kaydederken, Yeniçağaspor’un golünü ise 80.dakikada Eşref Şimşek kaydetti. 1 puanını hanesine yazdıran Sincan Belediyespor 22 puanla 6.sırada yer alırken, Yeniçağaspor ise 6 puanla son sırada yer alıyor. Yeniçağaspor ligin 16.haftayı maç yapmadan bay geçerken, Sincan Belediyespor ise 100. Yıl Soğuksuspor’a konuk olacak.

    Hakemler: Atakan Kozik (Hakem), MücahidAdem Çelebi ( 1. Y. Hakem), Akın Aydemir (2. Y Hakem), Muhammet Mete Dirice (4. Hakem)

    Sincan Belediyespor ilk 11: ** Burak, ** Berkay, ** Resul Furkan, ** Volkan Nadir, ** Bahadır, ** Emrah Görkem, ** Barış, ** Mustafa Fehmi, ** Eşref Keçeci, ** Mehmet Osman, ** İsmail Cansın

    Yeniçağaspoe ilk 11: ** Furkan Burak Hacıeyüpoğlu, ** Muhammed, ** Suat, ** Murat, * Mert, ** Ertan, ** Serkan, ** Furkan Birdal, ** Bayram, ** Tarık, ** Eşref Şimşek

    Goller: 14.dk Eşref Keçeci ( Sincan Belediyespor), 80.dk Eşref Şimşek

    Sarı Kartlar: 28.Dk İsmail Cansın, 50. Dk Berkay, 82. Dk Mustafa Fehmi ( Sincan Belediyespor), 17. Dk  Ertan, 28. Dk Muhammed ( Yeniçağaspor)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, FutbolFederasyonu, (TFF), Bölgesel, Amatör

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