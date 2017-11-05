Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF Gelişim U -15 Liginin 7.haftasında Boluspor sahasında Samsunspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadele Kutluhan ve Serdar’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Boluspor takımı aldığı 1 puanla puanını 9a yükseltti ve 8.sırada kaldı. Samsunspor ise 11 puanla 3.sırada yer alıyor. Maça etkili başlayan taraf Boluspor takımı oldu. Boluspor maçın 1.dakikasında maçta 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Okan’ın ortasında Kutluhan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Maçın 16.dakikasında sağ kanattan Okan’ın başlattığı hızlı atakta Yiğitcan’ın kafa vuruşu kaleci Abdullah’da kaldı. Maçta eşitliği yakalamaya çalışan Samsunspor yakaladığı ataklardan yararlanamadı. Maçın 20.dakikasında Samsunspor’lu Mete’nin ceza sahası dışından kullandığı frikikte top kaleci Kaan’da kaldı. Sansunspor aradığı golü ilk yarının son dakikalarında buldu. Maçın 35. dakikasında Samsunspor’lu Serdar’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Samsunspor maçta 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 1-1 eşitlikle girildi. Maçın 45.dakikasında Bolıuspor’lu Kutluhan’ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleciAbdullah’ta kaldı. Samsunspor öne geçmek için pozisyonlar üretse de sonuç alamadı. Dakika 65’te Boluspor takımı girdiği pozisyon’dan yararlanamadı. Orta sahadan açılan ortada Okan topu yan ağlara gönderdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Saha: Karaçayır Sentetik 2

Hakemler: Mert Elbahadır, Abdurrahim Kaya, Erkan Günay

Boluspor U – 14: ** Kaan, ** Altar, ** Çağrı, ** Gökdeniz, ** Ensar, ** Ozan, ** Okan, ** Mehmet Şahin, ** Yiğitcan, ** Kerim, ** Kutluhan

Samsunspor U – 1 4: ** Abdullah, ** Mehmet Arda, ** Mete, ** Safa, ** Ahmet Kerem, ** Buğra Ali, ** Kaan,** Serdar, ** Ali, ** Gökay, ** Oruç

Goller: 1.dk. Kutluhan ( Boluspor), 35.dk. Serdar ( Samsunspor)