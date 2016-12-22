Haber: Erdal TANRIVERDİ
Saha: Karaçayır
Hakemler: Arif Ergün, Savaş Sarıcan, İlker Akbayır
Bolu Belediye Spor takımı ilk 11: Enis Volkan Özmen(1), Ömer Uçar(2), Semih Durak(3), Mert Şen(4), Mete Akgüngör(5), Bilal Gümüşoğlu(8), Oğuz Toy(19), Atacan Adanur(6),İsa Akman(11), Hasan Arabacı(9), M. Can Ay(10)
Göynük Belediye Spor takımı ilk 11: Sezer Bektaş(61), Turgay Acar(33), Barış Kayalı(94), Gökhan Toker(4), Ertan Karanfil(14), Emrah Kocadağ(27), Mutlu Aydemir(7), Gökhan Dokucu(93), Sezgin Alan(9), Feyyaz Aybatan(10), Samet Pirdal(77)
Goller: Dk. 44 Hasan Arabacı(9), Dk. 86 Hasan Arabacı(9) ( Bolu Belediye Spor), Dk. 88 Samet Pirdal(77), 90+ Fatih Güleç(8) ( Göynük Belediye Spor)
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