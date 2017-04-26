banner133

banner128

banner101

26 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Puanlar Paylaşıldı

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ederken, dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 karşılaşma ile üçüncü hafta maçları tamamlandı. Grupta 4 puanı bulunan Çelikpençe, üçüncü haftaya lider giren Saray 2 Pastanesi ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı birer golün atıldığı karşılaşmada iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 10:10
    Bu haber 31 kez okundu
    Puanlar Paylaşıldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan artarak devam ediyor. A grubu üçüncü hafta maçında haftaya lider giren Saray 2 Pastanesi ile geçen sezonun yarı finalisti Çelikpençe karşı karşıya geldi.

     

    Karşılaşmaya iki takımda istekli başladı. Saray 2 Pastanesi liderliğini sürdürmenin hesaplarını yaparken, Çelikpençe ise alacağı üç puanla puanları eşitlemek için sahaya çıktı. İki takımda gol pozisyonlarına girmesine rağmen golü bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın 23.dakikasında Çelikpençe takımının golcü ismi Fatih sahneye çıktı ve ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken mücadeleyi bırakmayan Saray 2 Pastanesi’nde Gökhan 28.dakikada skora yeniden denge getirdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

     

    İkinci yarıya Saray 2 Pastanesi daha iyi başlarken, Çelikpençe kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. İki güçlü ekibin karşılaşmasında başka gol olmayınca kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Bu sonucun ardından puanını 7 yapan Saray 2 Pastanesi aynı puana sahip Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Çelikpençe ise 5 puanla 4’üncü sırada yer aldı.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvasında, Heyecan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MAÇ BİTTİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129