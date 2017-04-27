Haber: Ceylan Beykoz

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan artarak devam ediyor. A grubu üçüncü hafta maçında haftaya lider giren Saray 2 Pastanesi ile geçen sezonun yarı finalisti Çelikpençe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iki takımda istekli başladı. Saray 2 Pastanesi liderliğini sürdürmenin hesaplarını yaparken, Çelikpençe ise alacağı üç puanla puanları eşitlemek için sahaya çıktı. İki takımda gol pozisyonlarına girmesine rağmen golü bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın 23.dakikasında Çelikpençe takımının golcü ismi Fatih sahneye çıktı ve ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken mücadeleyi bırakmayan Saray 2 Pastanesi’nde Gökhan 28.dakikada skora yeniden denge getirdi ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Saray 2 Pastanesi daha iyi başlarken, Çelikpençe kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. İki güçlü ekibin karşılaşmasında başka gol olmayınca kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Bu sonucun ardından puanını 7 yapan Saray 2 Pastanesi aynı puana sahip Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Çelikpençe ise 5 puanla 4’üncü sırada yer aldı.