Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan A grubu maçları ile devam etti. Grupta lider konumda bulunan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin en yakın takipçisi Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin oldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede gol aramaya başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin golcülerin etkisiz kalması sonrasında gol bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın 16.dakikasında savunmadan ileriye çıkan Hacı harika bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin karşısında kontra ataklarla gol aramaya devam eden Saray 2 Pastanesi Kral Pide ilk yarının son dakikasında penaltıdan golü buldu. Ceza sahası içinde Aytekin’in topa elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Bozok kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi ve skora denge getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da takımlar gol yollarında etkisiz kalınca karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin puanını 14 yaparak liderliğini sürdürürken, Saray 2 Pastanesi Kral Pide de puanını 11 yaptı ve ikinci sıradaki yerini korudu.