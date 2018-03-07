Haber: Semih Baykal

U 16 Ligi 3.grupta mücadele eden Boluspor ligin 21.haftasında Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Ankara Gölbaşı Mogan Sahasında oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği’nin gollerini Zafer Göktuğ Erdem (2) kaydederken, Boluspor’un gollerini Ahmet Deha Sarıahmet ve Uğurcan Sel kaydetti. Gençlerbirliği 42 puanla 2.sıradakalırken, Boluspor 27 puanla 4.sırada kaldı. Boluspor ligin 22.haftasında Eskişehirspor’a konuk olurken, Gençlerbirliği ise sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek.

Stad:Ankara Gölbaşı Mogan

Hakemler: Gökalp Solak, Deniz Ersin Çelik, Nihat Sergen Şirin

Gençlerbirliği: ** Emin Emir Kavasoğlu, ** Faik Geleş, ** Ramazan Mert Yıldırım, ** Berat Can Sebat, ** Bertan Sönmez, ** Yavuz Efe Sakarya, ** Canberk Akbaba, ** Volkan Koç, ** Eren Çalıkıran, ** Zafer Göktuğ Erdem, ** Orhan Serdar Topal

Boluspor: ** İhsan Efe Çalış, ** Yılmaz Zafer Özen, ** Ahmet Berker Güvercin, ** Mertali Karakuş, ** Eray Yaman, ** Emirhan Ercivan, ** Okan Keşan, ** Tunahan Yerlikaya, ** Ahmet Erdoğan, ** Ahmet DehaSarıahmet, ** Uğurcan Sel

Goller: 45.dk – 55.dk Zafer Göktuğ Erdem ( Gençlerbirliği), 25.dk Ahmet Deha Sarıahmet60.dk Uğurcan Sel ( Boluspor)

Sarı Kartalar: 17.dk İhsan Efe Çalış, 22.dk Yılmaz Zafer Özer, 26.dk Ahmet Berker Güvercin, 80.dk Ahmet Deha Sarıahmet ( Boluspor)