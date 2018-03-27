Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör U – 17 Liginin 9.haftasında Bolu Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bolu Belediyespor’un golünü 78.dakikada Görkem Özdemir kaydederken, Kızıkspor’un golünü ise 79.dakikada Atakan Duman kaydetti. Elvan İnşaat Kızıkspor maçın 25.dakikasında Oktay Kaya ile penaltıdan yararlanamadı. Bolu Belediyespor’da ise Muhammet Uçar rakibine yaptığı faul sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beraberliğin ardından Bolu Belediyespor puanını 11’e çıkararak 4. sıraya yerleşirken, Elvan İnşaat Kızıkspor ise 15 puanla 3. sırada kaldı. Elvan İnşaat Kızıkspor ligin 10.haftasında Gençlergücü ile karşılaşırken, Bolu Belediyespor ise Geredespor ile mücadele edecek.

Stat: Karaçayır

Hakemler: Mert Elbahadır, Ferdi Gökhan Can, Furkan İşletici

Bolu Belediyespor: **Halit Tuncer, ** Samet Köksoy, ** Muhammet Uçar, ** Naim Kurt, ** Ahmet Can Akman, ** Görkem Özdemir, ** Ali Aykan Arabacı, ** Oğuzhan Topçuoğlu, ** Oğuz Bayındır, ** Rafet Tuna, ** C. Alper Özlüoğlu

Elvan İnşaat Kızıkspor: ** Berkant Dombaycı, ** Umut Tığlı, ** Taner Bulut, ** Berke Koyuncu, ** Burak Akyol, ** Serhat Küçük, ** Rıdvan Can Özsoy, ** Emirrhan Ünal, ** Enes Cem Turfan, ** Oktay Kaya, ** Eren Cumur

Goller: 78.dk Görkem Özdemir ( Bolu Belediyespor), 79.dk Atakan Duman ( Elvan İnşaat Kızıkspor)

Kırmızı Kart:61.dk Muhammet Uçar ( Bolu Belediyespor)