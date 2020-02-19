Puanları Silinmese Yanmıştık

Haber: Volkan Yılmaz

TFF Ulusal Lisans kriterlerini yerine getiremeyen, futbolculara olan borçlarını ödeyemeyen Osmanlıspor’a ve Eskişehirspor’a puan silme cezaları verilmişti. Osmanlıspor’un 3, Eskişehirspor’un ise 9 puanı silinmişti. Silinen bu puanlar sonrası bu durum 22.hafta sonunda en çok ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ve Adanaspor’a yaradı. Bu iki takımdan Osmanlıspor’un puanı silinmemiş olsa 21, Eskişehirspor’un ise 25 olacaktı. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz puan silinme cezalarından en fazla yararlanan takım olurken, aksi takdirde ligde kalma şansını mucizelere bırakacaktı. Ligde kalma mücadelesi veren takımların 23.hafta öncesi puanları ve sıralamaları şöyle:

15.Osmanlıspor: 18 (-3)

16.Adanaspor: 18

17.Eskişehirspor: 16 (-))

18.Boluspor: 16