Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF’nin verdiği 3’er puan silinme cezası 9.hafta öncesinde resmen uygulanınca Balıkesirspor, Eskişehirspor, Manisaspor ve Gaziantepspor’un cezalarını çekmiş olarak maçlara çıktı. Ancak bu takımlarda puan silinme cezası doping etkisi yarattı. Balıkesirspor Bolu’da 4-2’lik müthiş bir galibiyetle ayrılırken, ligde zor günler geçiren Manisaspor namağlup Giresunspor’udeplasmanda 1-0’la geçti. Eskişehirspor Erzurumspor’u 3-1’le devirmeyi başardı. Bu takımlardan Gaziantepspor ise zorlu rakip Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Seri devam ediyor

BolusporBalıkesirspor mağlubiyetiyle yenilgi serisini 3 maça çıkardı. Milli maç arası öncesi içerde Altınordu’ya 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar geçen hafta da Ankaragücü’ne 2-0 yenilmişti. Boluspor 9.haftada Balıkesirspor’a 4-2 kaybedince seri 3 maça çıktı. Son 3 maçta 8 gol yiyen Boluspor rakiplerine sadece 3 gol atabildi. Diğer yandan Boluspor’daBalıkesirspor şanssızlığı da devam etti. Maç öncesi son 3 sezonda Bolu’da rakibine 1’er farklı skorlarla kaybeden Boluspor bu kez 2 farklı skorla yenilerek rakibine iç sahada üst üste 4.kez kaybetmiş oldu.