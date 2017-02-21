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21 Şubat 2017 Salı
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    • “Puanların değerini bilerek oynamamız gerekiyor”

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 22. haftada deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı. Boluspor tesislerinde antrenman sonrasında açıklama yapan Teknik Direktör Fuat Çapa “galibiyete Ümraniyespor ile başlamak iyi oldu” dedi.

    21 Şubat 2017 Salı 17:39
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    “Puanların değerini bilerek oynamamız gerekiyor”
    HABER: FARUK ÇİDEM

    Boluspor, ligin 22. Haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasına kendi tesislerinde fartleks çalışması ile başladı. Antrenman sonrasında basın mensuplarına hafta sonu oynanan Ümraniyespor maçını değerlendiren Teknik Direktör Fuat Çapa, maça çıkmadan önce zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade ederek, “son 4-5 maça baktığımızda iyi sonuçlar alamadık. Tekrar galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Bunun da Ümraniye ile olması bizim için gayet iyi oldu. Oyuna baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sonuç 1-0 ama daha fazla olabilecek çok sayıda pozisyon ürettik ama maalesef değerlendiremedik. Sahada iyi duran ve ne yaptığını bilen bir Boluspor vardı. Bundan sonraki süreçte bu artacak çünkü ligde oymaya alışacağız ve birlikte daha fazla antrenman yapma imkanına sahip olacağız” şeklinde konuştu.

    “Erkan hocanın ya ilk ya da ikinci dediği doğru değil”

    Boluspor karşılaşmasının ardından hakemi kural hatası yapmasına rağmen tebrik ettiğini belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin tavrına çok şaşırdığını söyleyen Fuat Çapa,  “Maçtan sonra yönetiminden dolayı bizim tepki gösterdiğimiz hakeme, Erkan hoca ‘ben mağlup olan hoca olarak söylüyorum, bu hakem şampiyonlar ligi yönetir’ dedikten sonra aynı kişiyi kural hatasından dolayı federasyona söylemek nasıl oluyor bilmiyorum. Ya ilk söylediği doğru değil ya da ikinci yaptığı hamle doğru değil diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

    “Her takımın bir hedefi var”

    Ligde son haftaların önemli olduğunu belirten Fuat Çapa, “bundan sonraki süreç artık maratonun sonu. 13 hafta kaldı ve herkes için önemli haftalar. Her puanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Her karşılaşma yüksek düzeyde mücadeleyle geçiyor. Çünkü artık, çok kredisi olan takım görüntüsü yok ligde. Her takımın bir hedefi var. İlk 2 ve 6’ya girmek için ve ligde kalabilmek için mücadele eden takımlar var. Bu açıdan sıralamaya bakmayıp sadece oynayacağımız karşılaşmayı ve onun getireceği puanların değerini bilerek hazırlanmamız ve oynamamız gerekiyor” dedi.
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Takımlarından, Boluspor

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